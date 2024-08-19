世界羽聯BWF超級750系列日本羽球公開賽20日展開，19日都有選手再退賽，台灣一姐戴資穎預計第2輪16強賽可能會交手的泰國女將伊瑟儂（Ratchanok Intanon）退賽，王齊麟、邱相榤這對男雙新組合，32強賽對手也換人。

本周的日本羽球公開賽和下周韓國羽球公開賽，因為接近巴黎奧運，許多世界好手選擇放棄，讓身體先好好恢復，因此退賽名單星光熠熠，在巴黎奧運羽球女單奪金後爆料受到不公平待遇槓上韓國羽協的韓國女單世界第1安洗瑩，也是近兩站賽事先退出，巴黎奧運女單銀牌大陸好手何冰嬌則宣布從國際賽退休、只打國內賽，另一位大陸好手陳雨菲以及在巴黎奧運受傷的西班牙好手馬琳（Carolina Marin）也休兵，目前女單世界第4小戴成了日本公開賽女單頭號種子。

大會19日公布的20日賽程，戴資穎和印度夏莉哈（Ashmita Chaliha）的女單32強是3號球場第4場賽事。

東京、巴黎兩屆奧運羽球男雙金牌李洋準備退役，他的搭檔王齊麟也開始和邱相榤展開新的男雙之旅，兩人原本32強要對上前男雙世界第1、印尼組合亞飛安（Fajar ALFIAN）／亞迪安托（Muhammad Rian ARDIANTO），經過有選手退賽、種子重新安排後，「麟相配」首輪對手變成日本目前第1男雙保木卓朗／小林優吾，比賽預計20日中午登場。

巴黎奧運國手男單周天成、混雙好手葉宏蔚也挑戰日本羽球公開賽，其他寶島男單選手王子維、林俊易、蘇力揚、李佳豪、戚又仁，女單許玟琪、白馭珀、宋碩芸、邱品蒨也會參賽。