烏克蘭東部戰況嚴峻，俄羅斯持續逼近紅軍村(Pokrovsk)，星期一，當地政府下令「有孩子的家庭應緊急撤離」，避免俄軍又擄走烏克蘭兒童。

美聯社報導，上星期，當地政府官員警告說，俄羅斯軍隊距離波克羅夫斯克郊區僅 10 公里，「他們正在快速前進，所以撤離的時間已愈來愈少，請居民儘速收集個人物品並前往更安全地區。」

官員在接受自由歐洲電台採訪時表示，從目前的局勢看來，當地居民只剩下兩星期的安全撤離時間。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)在例行消息發布會表示，紅軍村和頓內次克地區其他附近城鎮，「持續面臨俄羅斯入侵部隊最猛烈的攻擊。」

從今年起，俄羅斯持續猛攻頓內次克地區，奪下了距離首府約5公里的阿夫迪夫卡(Avdiivka)，雖然付出了高昂的代價，但是他們推進的範圍卻在增加。烏克蘭在失去阿夫迪夫卡後，紅軍村就成了該地區重要的後勤樞紐，也是烏克蘭主要防禦據點之一。如果失去了紅軍村，將損害烏克蘭的防禦能力和補給路線，並使俄羅斯更接近其佔領整個頓內次克州的既定目標。

不過，保持有生戰力優先，官員正在與居民溝通，承諾會向他們提供疏散後的安置。他們會遷往戰火較小的烏克蘭西部，並且已準備了宿舍和獨棟房屋。