成為台灣首位參加奧運的霹靂舞者紀錄的「Quake」孫振，結束花都之旅隨即和所屬舞團City4Crew會合，前往荷蘭參加霹靂舞界指標文化賽事之一「IBE國際嘻哈舞蹈節」，不只在團體5on5打到8強，更在19日闖進個人1on1決賽，強碰哥倫比亞好手Alvin，最終雖敗下陣來獲得亞軍，仍創下台灣首位晉級IBE決賽的難得紀錄。

孫振表示，IBE一直以來都是觀眾很投入的一場Battle，因此舞者的個性、招牌招式、控場能力都必須表現出來，相較巴黎奧運的跳法，孫振在IBE採取不同的方式，「奧運我的精力有70%在段子、30％放在Freestyle，這場就反過來，當下感比較重。」

本來就擅長掌握現場氣氛的孫振，在這次比賽中更屢屢引爆觀眾歡呼，讓他感覺到自己的成長：「我覺得這次的自己比奧運更強，有一種蛻變的感覺，心態上更強大，經驗上也更成熟。」

在確定晉級個人1on1決賽時，孫振坦言當下有意識到「要創造歷史了嗎？」因為這是台灣霹靂舞圈第一次有人可以在含金量這麼高的賽事拚到決賽，但也因為這樣的念頭，反而讓他自覺在決賽沒有前幾輪跳得那麼好，他補充：「我覺得這也是一種心理素質的訓練和建立，我必須要再更輕鬆、純粹一點。」不過這次的成績也證明了孫振不只可以打進奧運16強，來到IBE這樣的舞台也能尬到決賽，「證明真的不是來玩的！」

IBE國際嘻哈舞蹈節個人1on1決賽，孫振再度對上今年6月布達佩斯奧運資格賽擊敗過的哥倫比亞好手Alvin，孫振說：「我們都盡力了，但我們都沒有用很『殺戮』的方式來Battle，而是用『Having Fun』的心態傳遞今天跳舞的情感，單純享受現場的音樂和氛圍。」

接下來孫振要和City4Crew舞團的夥伴們繼續「尬」遍歐洲，參加兩場同樣是全球指標性的霹靂舞文化賽事，分別是8月18日到25日在斯洛伐克舉辦的Outbreak Europe，以及8月28日到9月1日於葡萄牙進行的World Battle。