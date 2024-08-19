雲品國際於花蓮成立「米崙丼飯屋」品牌，即日起開幕。（雲朗觀光集團提供）

台灣深受日本文化影響，從日式建築到飲食文化無處不見。近年來，不少日式老宅被改造成餐廳，也有日式料理融合西式手法再次創新，讓傳統日式餐飲更具特色。

雲品國際在花蓮美崙區成立全新餐飲品牌，日式丼飯料理「米崙丼飯屋」。餐廳為有70年歷史的日式木屋建築，乃日治時代的南日本漁業統制株式會社興建，具有L型的懸山頂，被稱為純正日式建築的英式雨淋板洋房。1944年由花蓮港廳轉賣南日本漁業統制株式會社，後輾轉成為台灣水泥董事長招待所，經由雲品國際與台灣水泥簽署租賃合約，以全新規劃設計的餐飲品牌再度現身。優美的日式庭園綠意盎然，除提供花蓮在地居民及遊客品嚐日式丼飯，也為花蓮新增餐飲與拍照點。

米崙丼飯屋提供花蓮在地居民及遊客品嚐日式丼飯，料理中有丼物、壽司、生魚片與單品料理，其中「鰹魚一生丼」是以花蓮七星潭的鰹魚為基底，加上由職人製作的煙燻鰹魚柴魚花，再搭配吉安鄉的白頭韭菜，口感細嫩，是以日式料理為底加上在地特色的菜餚。

米崙丼飯屋充滿昭和風情，復古且懷舊。（雲朗觀光集團提供）

. 米崙丼飯屋「鰹魚一生丼」將東部漁產與農產融合。（雲朗觀光集團提供）

「米崙丼飯屋」丼飯料理自220元至520元間，手捲與握壽司每份150元，另有單品料理與炸物供饕客選擇，亦可包場宴會活動，最低60人起，每位1380元起。此外，即日起到9月8日還推出用餐贈「小米甜圈圈」的來店禮。期待讓更多旅客震後重返花蓮旅遊時，多一處懷舊創新的餐飲空間可體驗。

米崙丼飯屋可嚐到丼飯、生魚片、炸物等日式料理。（雲朗觀光集團提供）

日洋料理店小缽筷的「夏日午後小食小酒音樂企劃」，推出限定下酒菜芭樂鴨賞沙拉。（小缽筷提供）

2024年初開幕的日洋小料理「小缽筷」，引進日本小酒吧料理文化，創造出日洋融合風格小料理。24日起推出「夏日午後小食小酒音樂企劃」，每週六下午2時到5時邀請「感傷唱片行」DJ播放音樂。「夏日午後小食小酒音樂企劃」配酒菜單以台灣當季水果入菜，結合不同食材間的風味，更能提升每一款餐酒的韻味。主廚以台灣夏季水果及清爽、酸甜為主軸來發想配酒菜，更加入台灣的豆腐乳，推出融合台、日、洋為特色的小菜。各式配酒菜裹上奶油、起司、特製煙燻蘿蔔塔塔醬等淋醬、醬汁，吃起來清爽不膩口。

日洋料理店小缽筷的「夏日午後小食小酒音樂企劃」，推出限定下酒菜鰻魚春捲。（小缽筷提供）

日洋料理店小缽筷的「夏日午後小食小酒音樂企劃」，推出限定下酒菜腐乳起司。（小缽筷提供）

「夏日午後小食小酒音樂企劃」全場無座席，以派對形式出餐。受邀演出的「感傷唱片行」DJ，以日式輕快、愉悅的曲風，讓賓客在音樂旋律中自在品酒吃美饌，暫時忘卻塵囂。