知名YouTuber「一隻阿圓」擁有E級傲人身材，經常拍攝多元的影片主題，甜美外型加上活潑外向的個性，深受大批粉絲支持。不時寵粉分享生活的她，近日曬出比基尼辣照，引發大批網友圍觀。

阿圓近日更新IG貼文，與朋友們前往水樂園，開心表示，「抓住夏天的尾巴，我整個又曬黑了，超喜歡人造海浪好好玩」，畫面中可見她將一頭亮色金髮紮成可愛丸子頭，身穿咖色綁帶比基尼，掉出胸前豐滿2大巨球，養眼衝擊視覺的畫面，讓網友忍不住用「布料包不住」形容她的好身材，視線往下S級纖細腰身，下半身也是同樣色系的三角泳褲，兩邊綁著蝴蝶結，增添幾分活潑俏皮感。

阿圓曬出比基尼養眼照。（圖／翻攝自一隻阿圓 IG）

貼文曝光後，湧入超過3萬網友按讚，暴動留言：「咖啡色這套好適合」、「覺得羨慕，身材太好了」、「阿圓還是超白超美的好嗎，有夠辣」、「有泳裝辣照就是讚」、「頂級身材，真的天生優勢」、「真的好圓啊」。

事實上，擁有性感好胸型的阿圓曾被問及胸部的真假？對此，她正面回應胸部是天生的，更透露透露擁有好身材的祕訣，她表示，小時候媽媽會每天做一杯木瓜牛奶給她喝，但沒有很常吃炸雞，因為「爸媽會阻止」。