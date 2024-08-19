經濟部指出，受災中小企業及稅籍登記業者，申請災害復工貸款利率由2.72％調降為2.22％，貸款金額超過100萬元均提高保證成數至9.5成；貸款金額100萬元以下一率提供10成保證，並採簡易申貸方式辦理

前半年提供貸款利息最高2.22％全額補貼，每家補貼金額上限50萬元，以全力協助受災中小企業恢復正常營運，各承貸金融機構將依據放寬後的融資優惠措施，協助取得資金。

此外，延長廠房、營業場所貸款期間為最長20年（含寬限期最長5年），機器設備貸款期間為最長7年（含寬限期最長3年），週轉性支出貸款期間為最長6年（含寬限期最長2年），以減輕還款壓力。

經濟部表示，受災中小企業凡持有受災地區直轄市、縣（市）政府、鄉（鎮、市、區）公所、稅捐稽徵機關、經濟部產業園區管理局或產業園區服務中心、經濟部委託之輔導單位出具之受災文件，或經金融機構調查屬實者，皆可於遭受颱風災害的次日起半年內，即明年1月24日以前申貸。

貸款相關資訊於經濟部中小及新創企業署網站（網址https：／／www.sme.gov.tw／）及經濟部「馬上辦服務中心」網站（網址https：／／fcs.cma2.org.tw／0800／0724typhoon）公布，受災中小企業可逕向金融機構申貸，也可向「馬上辦服務中心」免付費服務專線0800-056-476洽詢。