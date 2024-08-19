主計總處最新公布的《2023年所得收支調查報告》顯示，去年有收入者平均所得新台幣70.9萬元創新高，其中未滿30歲的青年族群，平均所得54.6萬元，同創歷史新高。名嘴歷史哥李易修直呼：沒有不景氣！只有不爭氣！網友傻眼喊「對不起，我拉低了平均薪資」、「林飛帆拉高不少」。

2023年所得收支調查報告最近出爐，所得收入者人數約1645.97萬人，平均所得收入達70.9萬元，折算每月薪水約5.9萬元。可支配所得則為58.8萬元。其中，30歲以下的平均年所得約54.59萬元，折算每月薪水約4.55萬元。兩者同創歷史新高。可支配所得最高的是新竹市，達到145.1萬元。

行政院主計總處日前公布的《2023年所得收支調查報告》提到，2023年平均所得收入為70萬9084元，比去年增加4639元，成長約0.66％；所得收入者每人平均可支配所得為58萬8319元，比去年增加3258元，成長約0.56％。

從地區差異來看，新竹市可支配所得最高，達到145.1萬元。六都中最高者為台北市144.8萬元，其次為桃園市112.3萬元、新北市119.5萬元、台中市111.7萬元、高雄市109.1萬元、台南市則以97.1萬元居末。

從年齡分布觀察，30歲以下的所得收入者約142.64萬人，平均年所得54萬5931元，比去年增加1萬0264元，成長近2％。30-34歲者約116.37萬人，平均年所得69萬6900元，比去年增加4872元，成長約0.7％。35-39歲者約129.66萬人，平均年所得78萬8590元，比去年增加1萬8705元，成長約2.4％。

40至44歲者約166.2萬人，平均年所得83萬2605元，比去年增加3萬3066元，成長約4％。45-54歲者約305.63萬人，平均年所得92萬3031元，比去年增加997元，成長約0.11％。55-64歲者約327.94萬人，平均年所得79萬3619元，比去年增加3342元，成長約0.42％。65歲以上者約457.52萬人，平均年所得46萬8621元，比去年增加8444元，成長約1.8％。

歷史哥發文直呼：沒有不景氣！只有不爭氣！網友表示「這個我信！但都是工作10個小時以上拿命換的⋯然後兼職的賺的比正職多，天地顛倒了」、「對不起，我拉低了平均薪資」、「林飛帆拉高不少」、「平均月薪5.9萬！這是哪一個國家的主計處？監察院可以彈劾瀆職嗎？」