新竹科技園區聚集許多科技業公司，是台灣產值最高的產業之一。一位科技業男子近日發現，很多業務、人資、體檢師、房仲等非工程師的女生，常在社群媒體發文說要拜訪哪間科技公司，讓他好奇竹科何時成了熱門打卡地點？貼文曝光後引發熱議，許多業內人士認為，其實很多男生也會這樣紀錄生活，另外男子應該檢討自己平時看了哪些東西，才會被演算法推薦那些文章。

原PO在Dcard發文表示，他常常在臉書、IG等社群軟體看到，業務、人資、體檢師、房仲等非工程師女生發文說要拜訪某科技公司，「尤其台G（台積電）」，讓他忍不住好奇，「什麼時候竹科這麼夯，成為新一代妹妹的打卡熱區？」

對此，許多網友紛紛回應，「人家是護國神山耶，也有男生一直發一些無病呻吟文啊，目的就是想表達自己在台積電工作，或是直接在自介說自己是發弟（聯發科技）工程師的啊」、「你可能比較留意科技業或女生發的文，也許你的朋友中女生也比較有這類性質的工作，但舉凡需要出差的人，只要是稍微有知名度的出差地點或公司都常常有人會這樣發文，這是他們紀錄生活、讓自己更開心的方式，你如果要解讀成他們愛蹭愛炫耀，我也覺得沒什麼問題，但這不是單一性別的現象，也不是蹭科技業而已」。

另外也有不少人認為是原PO自己的問題，「你可以不要追蹤她們的帳號，愛看又愛嫌」、「那是你的問題，平常就看這些，演算法就推一堆蹭熱度瞎妹，像我都是奶子，畢竟我眼中就只有奶子，內文寫了什麼？我他X的怎麼知道」、「你的演算法都推這些給你喔」。