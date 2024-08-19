由張譯和秦嵐主演的愛奇藝國際版戲劇《九部的檢察官》，是以未成年人檢察部為主軸的律政劇，兩人化身青少年的最大理解者，以溫柔承接劇中每個因為社會環境、同儕壓力，甚至是原生家庭而深受創傷的孩子們，題材有別以往，在播出後廣受好評，秦嵐又美又颯的短髮制服造型，也讓劇迷眼睛為之一亮，笑稱她是霸氣大姐姐。

《九部的檢察官》描述秦嵐飾演的檢察官「都子瑜」深耕少年事件多年，被看好升官，但是她的前男友「雷旭」（張譯 飾）卻突然空降成為未成年人檢察部主任，兩人極力隱藏曾經交往的事實，以上司跟下屬身分再度共事，一度針鋒相對的兩人也逐漸解開過往心結，攜手深掘未成年案件背後隱藏的真相。

秦嵐飾演未檢檢察官都子瑜。（iQIYI國際站提供）

秦嵐以古裝劇《延禧攻略》「富察皇后」一角爆紅後戲約不斷，45歲的她火辣的好身材更是有目共睹，這次她在《九部的檢察官》中成為正義的化身，替青少年發聲，她說：「都子瑜處理案子時，充滿著對於職業的信念跟堅持，她溫暖的一面則是過往觀眾所熟悉的我。」

劇中，她在得知分手10多年、音訊全無的前男友雷旭即將空降成為她的新主管後，雖然表面淡定，但內心卻泛起波瀾，知道他對椰子過敏，賭氣地要同事買4顆椰子擺在他的櫃子上，再加碼請他吃椰子雞、用椰汁乾杯，讓他剛上任就「椰」（噎）著了，兩人在劇中明明曾經交往過卻要極力裝不熟，尷尬的互動為劇情增添不少喜感。另外，她在《九部的檢察官》裡的造型也引起網友討論，幹練短髮加上合身制服，走路自帶氣場，一登場就讓劇迷大讚御姐來了。

張譯飾演未成年人檢察部的主任雷旭。（iQIYI國際站提供）

張譯去年因為在刑偵劇《狂飆》中扮演掃黑除惡的員警，和惡勢力張頌文的正反對決戲劇張力十足，演技受到業界及觀眾肯定，人氣因此飆漲，這次在《九部的檢察官》裡，他飾演專門承辦少年事件的檢察官，透露自己從來沒有接觸過檢察官的角色，平時覺得他們很神秘，穿上制服、戴上檢徽後也很有神聖感。

他在劇裡意外成為空降主管，面對4個強勢又能幹的女同事，他位居弱勢，有苦難言，還搞不清組內案件狀況，就被迫畫上大濃妝受訪，憋屈的小表情讓觀眾心疼之餘也忍不住噴笑。飾演張譯下屬的女星鄒元清爆料，張譯的腮紅妝是他自己親手化的，而且下手超重，搞笑效果加分，他很懂得觀眾想看什麼，提起張譯在劇中的定位，王真兒則笑說：「他是九部的大熊貓，像是吉祥物般的存在。」

《九部的檢察官》張譯攜手秦嵐追未成年人案件真相。（iQIYI國際站提供）

《九部的檢察官》以沉痛的故事展示充滿壓力與情勒的家庭環境對孩子所造成的身心影響，劇中張譯以法治副校長之姿進入校園宣導法律後，收到自稱受到性侵的女學生求救，但是當他展開調查後，女學生竟離家失聯，他與秦嵐聯手追查，發現事件背後牽扯甚廣，兩人始終以公正、溫和的視角，設身處地和被害者站在一起，使原本嚴肅的議題充滿人性溫度，打動許多觀眾。