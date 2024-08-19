民眾黨主席柯文哲陷入政治獻金申報不實疑雲，柯競選團隊控委任會計師端木正「作假帳」，端木正則稱依法處理，雙方各說各話。民進黨新北市議員卓冠廷質疑，關於第三方公正單位查核一事，黃珊珊和陳智菡的意見是否不同？

時任柯文哲競總副總幹事陳智菡13日晚參與民眾黨新北市黨部主委陳世軒的直播節目，她說，一整天都在跟律師討論法律意見，民眾黨確定要提告會計師端木正，要藉由司法還原真相。

陳世軒追問，是否會請第三方會計團隊清查，陳智菡則表示「會，2邊雙管齊下」，「現在雙邊當事人我都不相信，所以我覺得必須要透過第三方查核才能公布事實真相」。

不過，今（19）日在記者會中，媒體詢問，善後小組後續會委由第三方機構介入協助調查嗎？黃珊珊表示，現在內部先做比對，比對完整後，會外循第三方公正單位再確認一次。現在其實最大的第三方公正單位是檢調與監察院，會向他們報告後，大家一起比對。卷宗都在、資料都在，沒有什麼可以做假的地方。

根據三立報導，民進黨新北市議員卓冠廷質疑，關於第三方公正單位查核一事，黃珊珊和陳智菡的意見是否不同？