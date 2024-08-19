台灣富人會跟隨多變的金融市場調整資產配置，但他們還是有鍾愛的投資項目。星展銀行（台灣）表示，高資產客戶偏好長期穩健收益的項目，並在可承受的風險範圍內尋求資產增值，觀察其在星展digibank App上最常交易的投資項目依序為即時換匯、外國股票（美股） 和基金，主要是參考星展集團投資總監辦公室（CIO）發行的投資刊物內容，像是全球金融市場焦點與星展集團投資洞察，並適時調整資產配置，多元化佈局。

滙豐銀行強調，分散風險依然是資產配置的核心策略，因此在美元升息循環進入尾聲之際，高資產客戶仍持續佈局中長期全球投資等級債券，同時也積極參與外匯市場的投資，透過即期換匯、外匯衍生性商品以及遠匯選擇權等方式來調整外匯部位。另一方面，半導體題材席捲全球，科技股的崛起也使得高資產客戶喜歡連結科技股標的，而投資於固定配息的境外結構型商品。

渣打銀行財富方案、存款和房貸業務全球主管暨客戶長尚明洋則指出，高資產客戶在進行資產配置時，通常會參考渣打CIO提供的投資洞察，並依據個人風險偏好進行投資決策。例如，某些中壯年富人可能因為有較積極的理財目標，而部分擁有數億資產的客戶則可能更傾向於保守、穩健型投資，以追求固定利息收入為主。