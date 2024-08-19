「金門大橋」於2022年10月30日順利通車，即將迎來通車2周年，金門酒廠推出《金門大橋迎賓酒》與《霧橋海》等2款0.6L-58.8度紀念酒。（于家麒攝）

串連大、小金門，耗資96億元，歷時12年才完工的「金門大橋」於2022年10月30日順利通車，這座全長5.4公里的跨海大橋不僅是國內工程界的驕傲，也成為金門最新、最熱門的打卡景點與地標；如今即將迎來通車2周年，金門酒廠推出《金門大橋迎賓酒》與《霧橋海》等2款0.6L-58.8度紀念酒，別具紀念價值的瓶身設計及細膩醇厚酒基，預期將再掀起一波收藏熱潮。

金門酒廠指出，作為台灣中式白酒的第一領導品牌，70多年來始終堅持古法釀酒匠藝，不斷從經典中激盪出亮眼新意，深受海內外消費者喜愛，不僅連年榮獲國際烈酒獎項的肯定，更積極參與當代盛事；在這座金門人期盼了30多年的「金門大橋」通車2周年前夕，特別由首席品酒師組織專案團隊，嚴選卓越酒基，獨家勾調技藝，推出《0.6L-58.8度 金門大橋迎賓酒》及《0.6L-58.8度 金門大橋紀念酒-霧橋海》。

金酒說明，《0.6L-58.8度 金門大橋紀念酒-霧橋海》的誕生，靈感源自早年霧季時，金門交通滯礙難行；如今跨海大橋竣成，不僅能舒心暢遊海嶼間，更能愜意觀賞奇幻霧橋景。起名「霧‧橋‧海」，即是呼應此獨特季節限定美。以「白」喻「霧」；以「藍」喻「海」；「橋」隱霧中，美若仙境。咬霧工藝瓶身展現霧靄氤氳美感，藍色漸層向上沒入柔白中，猶如蔚藍海上冉冉升騰之裊霧，完美映現霧氣之「茫」，亦寓意微醺之「茫」。世界獨見之「高粱穗心形」大橋縈繞瓶身上，於霧海中浮現影影綽綽之姿。外盒設計循此概念，於白霧漸層上方呈現出一片遼闊的湛藍晴空，恰如金門之自然、清新、淨澈。

「金門大橋」於2022年10月30日順利通車，即將迎來通車2周年，金門酒廠推出《金門大橋迎賓酒》與《霧橋海》等2款0.6L-58.8度紀念酒。（于家麒攝）

另一款《0.6L-58.8度 金門大橋迎賓酒》則以「高粱穗心形」橋塔為瓶型，向晚靜謐的靛藍，繪以流光煥彩的金門大橋，背景以綺幻「藍眼淚」紋路，象徵遼闊大海的無邊無際。點綴守護金門的「風獅爺」與「風雞」，象徵風調雨順、諸事平安。整體視覺亦如「女皇皇冠」寓意勝利和榮耀，屹立金門，散發光和熱。祝福金門隨著跨海大橋的開通，迎來更亮麗的嶄新未來。整體設計陳述了金門跨海大橋對於金門的獨特意義與價值。

金酒董事長吳昆璋在今(19)日舉行的新品發表記者會中大力推薦這2款金門大橋紀念酒，他表示，「金門大橋」的肇建，將大小金門串聯成一個完整的生活圈，具有劃時代的意義，是金門的驕傲，也是台灣的驕傲！金酒將這樣美麗且具有歷史意義的「金門大橋」做成高粱酒來收納藏醇！到金門旅遊，大家都一定會買金門高粱酒當伴手禮，現在還能用金門高粱酒收藏金門大橋的日夜之美，一舉兩得！

「金門大橋」於2022年10月30日順利通車，即將迎來通車2周年，金門酒廠推出《金門大橋迎賓酒》與《霧橋海》等2款0.6L-58.8度紀念酒。（于家麒攝）

金酒表示，此2款紀念酒酒精濃度均設定於58.8度，酒液清亮透明，掛杯如珠，聞香優雅柔和愉悅，帶著熟果香氣似水梨、蘋果與柑橘、清新花蜜香與麴甜香等複合香氣，入口綿甜柔順，圓潤飽滿，香氣與甜味柔軟平和，瀰漫整個味蕾，馥郁絲滑的風味接著轉化為柔和甜感，回味舒適暢快。

「金門大橋」於2022年10月30日順利通車，即將迎來通車2周年，金門酒廠推出《金門大橋迎賓酒》與《霧橋海》等2款0.6L-58.8度紀念酒。（于家麒攝）

金酒公司歡迎大家秋遊金門欣賞限定的「黃金高粱田」美景，特別祭出多種優惠活動，讓遊客可以玩得盡興，買得開心！即起自今年12月31日活動期間，只要入鏡與金門大橋合拍紀念照，同時於「金門尚義機場展售處」或「經武展售處」將優惠酒品照片上傳個人Facebook或Instagram，貼文中＃金門大橋紀念酒_霧橋海或＃金門大橋迎賓酒，即可享有優惠，詳情可上金酒官方網站(https：／／www.kkl.com.tw／)參閱。

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