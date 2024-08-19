加拿大一名工程師打算自行裝設衛星天線觀看體育節目，卻偶然發現北韓電視台的訊號，讓他意外窺探不對外公開的北韓電視台的節目。他將畫面錄下並放到YouTube和大家分享，意外掀起討論，網友直呼電視內容非常有年代感，感覺像是倒退了50年。

一名加拿大工程師彼得費爾利 (Peter Fairlie) ，經常會在YouTube分享衛星接收器、衛星電話等相關內容。日前他開始分享多部「北韓節目」累積驚人的觀看次數。日前他接受《CNN》訪問時透露，北韓電視裡的人都在讚揚金正恩有多偉大、多受到愛戴，民眾看到他還會哭出來，他直言：「這有點像是邪教」。

北韓電視台畫面相當有年代感。（圖／翻攝自Peter Fairlie YT）

從曝光的影片中可以看到北韓電視節目畫風、動畫、CG、影片畫質看起來都很非常復古。有當地新聞、卡通，此外主題幾乎都圍繞在領導人金正恩身上。網友看到後，驚訝表示：「感覺回到50年前」、「好不真實」、「洗腦時間到了」、「時間好像被凍結了」。

甚至有網友透露自己會忍不住一直看下去，開玩笑稱：「我感覺得到自己被洗腦了」。費爾利也受訪時，也分享自己曾花一整天看北韓節目，他似乎確實被「影響」了，竟然連續2天做夢，夢到彷彿身在北韓的感覺。雖然有人批評彼得費爾利這樣的行為也是「盜錄北韓的電視節目」，但也有不少人感謝他的分享，讓大家有機會窺探北韓的神祕面紗。