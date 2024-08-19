不少人都在追求財富自由，希望能提早退休，過真正屬於自己的人生。除了透過努力工作來實現，或許要靠一夜暴富的機會。台彩表示，本期（8／19）威力彩頭獎仍保證2億元。最新獎號已經出爐，對中這7碼，就能一夜翻身變成有錢人！

威力彩今（19日）晚開出第113000067期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為06、10、17、21、22、29，第二區中獎號碼為06。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。