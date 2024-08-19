不少人都在追求財富自由，希望能提早退休，過真正屬於自己的人生。除了透過努力工作來實現，或許要靠一夜暴富的機會。台彩表示，本期（8／19）威力彩頭獎仍保證2億元。最新獎號已經出爐，對中這7碼，就能一夜翻身變成有錢人！
威力彩今（19日）晚開出第113000067期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為06、10、17、21、22、29，第二區中獎號碼為06。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
不少人都在追求財富自由，希望能提早退休，過真正屬於自己的人生。除了透過努力工作來實現，或許要靠一夜暴富的機會。台彩表示，本期（8／19）威力彩頭獎仍保證2億元。最新獎號已經出爐，對中這7碼，就能一夜翻身變成有錢人！
威力彩今（19日）晚開出第113000067期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為06、10、17、21、22、29，第二區中獎號碼為06。
派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。