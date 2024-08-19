中信兄弟在17、18日舉辦「火影忍者動漫主題日」，吸引眾多上萬名球迷到場遊玩，啦啦隊Passion Sisters更是卯足全力，展現近乎忍者的柔軟身段盡情表演。其中被譽為「啦啦隊仙女」的人氣成員君白，更搬出一字馬的絕技，獲得眾人讚賞。

君白結束昨日的比賽後，開心地在IG上發文慶祝球隊4連勝，只見她戴上動漫《火影忍者》的忍者護額，一下嘟嘴、一下吐舌，賣萌比出手勢，模樣逗趣又可愛，而在開場舞時，君白還特別展現招牌「一字馬」立刻讓球迷拍手叫好。

似乎是受到團隊影響，讓仙女的君白漸漸崩壞，玩得越來越開。（圖／君白IG）

絕美的照片曝光後，大家紛紛留言「最後一張很強」、「忍者君白太帥了吧」、「一字馬太強了」、「好軟Q，最後一張莫名有喜感」、「完蛋！太可愛了吧！」、「一定是日向一族的」、「果然是科班出身的。」

事實上，君白是國立臺灣藝術大學舞蹈學系出身，還取得國立臺北藝術大學舞蹈學系的碩士，資歷豐富，雖然因身體不堪被迫放棄舞蹈，但為了延續跳舞生涯，她決定踏進啦啦隊，繼續在熱愛的舞台上表演。