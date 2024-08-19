政府推動離岸風電產業，台電多花9000億元購買離岸風電，原預期建立本土產業鏈創造1.2兆元產值，但審計部決算資料顯示，10座風場在112年底「風電國產化」目標中，僅一座風場100％達標，其餘9座皆未達標。國民黨立委羅智強直批，總統賴清德應速辦拿納稅人錢打水漂的昏官。

「9000億打水漂！」羅智強今(19日)在臉書發文表示，民進黨政府多花9000億元購買離岸風電，卻無法達成國產化的政策目標，拿納稅人的錢打水漂。2018年4月，離岸風力第一階段遴選決標，躉購價費率為每度風電5.8元，合約期限20年。同年6月，離岸風力第二階段公開競標，得標廠商開出每度風電2.22元到2.54元，還不到第一階段5.8元的一半。兩階段的價差3.3元，每年電費差距455億元，20年就多花9000多億元。

羅智強提到，外界質疑躉購價與競標價價差過大，時任經濟部次長的曾文生說，較高的躉購電價才有外商願意配合國產化政策，「橘子不能比香蕉」。經濟部信誓旦旦，可完備離岸風電本土產業鏈，創造1.2兆產值、2萬個工作機會。2018年監察院即對離岸風電政策推展操之過急、躉購價格過高提出糾正；2022年再對國產化進程延宕，糾正經濟部。

「審計部最新決算報告也指出，目前10個離岸風場中，僅一個達成零組件100％國產化，其餘9座都未達標。」羅智強強調。

羅智強指出，不僅如此，歐盟7月底狀告世貿組織（WTO），指台灣推動離岸風電產業國產化，違反WTO規定，恐讓國產化政策退場。民進黨為了廢核政治圖騰，過早在價格極高時就大量躉購再生能源；雜亂無章的國產化，白白浪費人民的血汗錢，讓台電巨幅虧損。

羅智強直批，當時為離岸風電辯護的曾文生，拍拍屁股走人去當台電董事長，竟還敢「指定」國際廠商不得在哪投設資料中心。錯誤的能源政策害全民付出代價。「賴清德把打貪列為重要工作，先速辦幾個做出錯誤決策、浪費國家公帑的昏官！」