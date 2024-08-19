C919開展演示飛行 中國商飛"帶貨上門"陸產大飛訂單已達1061架

廣受大陸民間高度期望的國產大飛機C919，推進量產計劃再上新階段。C919第2總裝廠選址確定落地上海浦東臨港片區，總建築面積約為33萬平方米，總投資119.5億元人民幣（約合台幣508億元），預計滿負荷運轉產能將突破年產150架。

據《快科技》報導，作為中國首款自主研發、符合國際通航適航標準的商用大飛機，C919一直都非常受關注。第2總裝廠項目建成後，可以滿足C919大型客機未來量產需求，預計到2027年能達到生產線滿負荷運轉，年產量將突破150架的目標。

目前中國商飛公司已經向東方航空交付7架C919，開通上海虹橋至成都天府、北京大興、西安咸陽、廣州白雲，以及北京大興至西安咸陽的5條商業定期航線。

南航計劃8月底迎來首架C919飛機，首批運營的C919飛機將採用公務艙、明珠經濟艙和經濟艙3艙佈局模式。（圖／中新社）

報導說，在C919訂單方面，東方航空、中國國際航空、南方航空都下訂100架的大單，其中南航計劃8月底迎來首架C919飛機。南航首批運營的C919飛機，採用3艙佈局模式，公務艙、明珠經濟艙和經濟艙共配置164個座位，均由大陸廠家訂製打造。

報導指出，這架新造C919公務艙座椅採用零重力搖籃式後傾設計，經濟艙座椅採用人體工程學設計，標準中間座位略寬於兩側座位，搭配多種實用功能和座椅空間優化設計，客艙整體空間開闊寬敞，全艙配置個人充電接口，為旅客帶來自由舒適、便捷環保的乘坐體驗。