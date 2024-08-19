近日基隆市公車故障頻傳成為話題焦點，19日有民眾在社群網站發文表示，又有基隆市公車處的302路線公車，因為後門傾斜故障停駛，質疑市公車處的維修保養品質。基隆市公車處長鄭永陽表示，經查是由於該班公車的乘客較多，又有乘客不當擠壓車門，才導致後門固定球體位移。

19日下午，有民眾在臉書發文，表示基隆市公車竟然發生車門脫落事故。有民眾表示，從未看過公車的車門會掉下來，要求市公車處出面說明清楚。

基隆市議員施偉政得知後也痛批，這已經不是單純用機械故障可以來說服市民，過去檢討基隆市公車大多聚焦在引擎故障上，部分民眾認為天氣熱造成柴油引擎穩定度不一，應該要給公車一些改善的機會。

施偉政指出，這次發生的是公車最基本的開關零件。對於購置來源是否有好好的查驗車體，市政府真的要盡快建置公車故障排除SOP，才能讓公車司機以及公車處的主管，大家能有依循的標準，不要再讓公車故障成為基隆市民的日常驚喜。

基隆市公車處長鄭永陽表示，經調查，民眾在社群網站發文的302路線公車故障，是在17日中午發生的事件。在意外發生後，車輛立即停駛，由後續班次的車輛接駁原車的乘客，並於當天入場檢修。

鄭永陽指出，經維修廠檢修及調閱監視器發現，導致該車輛後門脫落傾斜的主因，是事發當天載運的乘客過多，再加上部分乘客不當擠壓車門，才會因為角度問題導致後門固定球體位移，造成車門脫落。

鄭永陽強調，目前車門的固定球體已重新固定完妥，可正常開關，並安排全車檢修中，造成民眾不便深感抱歉，後續持續加強檢修。