今年5月才剛在臺南市市長盃飛盤爭奪錦標賽中封王的臺中市富春飛盤隊，在16至18日苗栗舉行的113年度議長盃飛盤錦標賽中再次奪的國小組飛盤爭奪賽、勇氣賽和親子組飛盤爭奪賽完成「三冠王」，共囊括3金1亞1季軍的最佳成績，已經隱然成為台灣飛盤基層學校的新霸主。

16至18日苗栗竹南運動公園舉行的113年度議長盃飛盤錦標賽，今年首度將三大賽爭奪賽、勇氣賽和躲避飛盤賽集中辦理，也是各校視為11月全國青少年飛盤錦標賽的前哨戰，預計更將在明年升級為國際邀請賽。

富春國小飛盤隊屢創佳績，致力於飛盤推動的富春國小主任許祚嘉透露，富春飛盤隊以體驗式學習為目標，在活動中經由教練林家峰的引導，讓學習者透過活動不斷練習及反思，讓僅接受3次團練的家長們作伙耍飛盤，竟然捧回親子組冠軍盃，見證親師生團結合作的無限潛力。

從109年的草創，經過5年經營下，富春國小飛盤隊已儼然是台灣基層飛盤隊伍的新霸主，主任許祚嘉說：「在頒獎時彭前理事長看到我們，裡面還有許多都是109年時的號碼球員，但如今都已經展現出超齡的技術，讓許多人都跌破眼鏡。」許主任特別感謝八馬國際公司的董事長王文欽的贊助下，讓隊伍在沒有後顧之憂之下可以專注於賽事。

從111年1月22 日開始獲得八馬國際事業有限公司董事長王文欽贊助的臺中市豐原區的富春國民小學飛盤隊以來，從今年疫情過後，富春國小飛盤隊屢創佳績，5月才在113年臺中市師生盃全國飛盤邀請賽全勝戰績獲得三冠王、臺南市市長盃飛盤爭奪錦標賽封王後，這次在議長盃再度完成「三冠王」戰績。

三大賽中「爭奪賽」是飛盤比賽比賽中最激烈的項目，考驗隊伍及選手的體力、團隊默契、技術的一種比賽。比賽時每隊5人在60×30公尺包括爭奪區以及兩邊8×30公尺的得分區內展開你爭我奪的比賽，比賽型態綜合了籃球、足球、美式足球的特點，靠者隊友間的傳盤與跑位將飛盤推進至得分區。飛盤爭奪賽是一項著重團隊合作與戰術變化的競技活動，藉由分享，建立基本的攻防觀念，並培養團隊合作的運動精神！飛盤運動非常重視「君子之爭」，以禮始、以禮終！