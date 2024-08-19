第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司（QRAFT Technologies）合作編製，每周發布金融風險情緒訊號，以反應未來一周的風險情緒方向及市場多空看法。第一金投信指出，最新市場風險情緒訊號顯示，美股展望降低現金水位降至0％，日股則降至3.6％，兩者皆為多頭市場看法，台股調降風險看法至29.9％，為謹慎偏多市場看法。

最新美國市場AI風險情緒訊號數值降為0％，經歷前周市場大幅回檔修正後，上周金融市場受到新公布物價指數，零售及初次申請失業金人數表現均優於預期，顯示通膨如預期走緩，經濟表現強勁，市場衰退疑慮掃除，帶動美股主要指數均呈現上揚，科技指數反彈氣勢盛，那斯達克單周漲幅達5.3％，公債指數持平，10年期公債殖利率小幅下跌1點，美元指數回緩0.57％。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，本周驅動美股情緒風險訊號，主要特徵因子為，美國短年期公債及原物料指數6個月相關係數達0.68，代表資產隨經濟表現穩定攀升；美國1年內公債近一個月動能減少7.53％，反應投資人資金從短期公債轉向其他風險資產；高盛原物料總回報指數近1個月動能維持在相對較低水準4.69％，代表全球經濟不確定性下，商品價格偏向持穩。

最新日本市場AI風險情緒訊號數值大幅降至3.6％，日本第二季經濟成長明顯優於預期，抵消市場對於日本央行轉趨鷹派擔憂，同時跌多股價持續反彈，主要由科技股領漲，金融、汽車，及零售等權值股大幅上漲，上周日經225及東證指數分別上揚8.7％及7.9％，為近4年來最佳單周表現；市場受到8月初日銀升息，導致日幣大幅升值，利差交易平倉對市場衝擊修復，金融市場回升至7月底水準。

本周驅動日股情緒風險訊號，主要特徵因子為，期貨總成交量顯著增加，代表市場投機活動升溫，市場波動上揚；買權和賣權交易量減少，反應投資人看法交雜，對下跌風險保護需求降低，後市上揚看法審慎；東證服務業指數、日經、東證指數均大幅上揚，市場展望樂觀，但也帶來評價偏高的修正風險。

台灣市場AI風險情緒訊號數值降至29.9％，上周台灣加權指數跌多後反彈4.1％，上周總成交金額為1.9兆，日均交易量為3,836億元，其中外資與投信買超，自營商則見賣超，外資回頭帶動半導體權值股領漲，台股指數化解月線反壓，挑戰季線，其中，金融股急跌段相對抗跌，已率先反彈至各均線上。

本周驅動台股情緒風險訊號，主要特徵因子為，期貨總交易量較前周減少27.6％，暗示投資人看法分歧，流動性降低，潛在波動性可能增加；賣權總交易量較前周減少22.6％，顯示投資者尋求下檔保護減少，市場樂觀情緒上升；同期間買權總交易量也較前周減少21.4％，顯示投資對後市看法謹慎；台股指標上揚，代表投資者對市場的正面情緒，持續關注基本面支撐，以衡量評價合理性。

綜合評估AI市場風險情緒指標及近期市場變化觀察，第一金投信分析，美國市場為多頭市場看法，各項指標均轉為正向，建議投資人可提美股資產配置，參與後市行情機會；日股也見多頭看法，惟短線漲幅較大，可能會有評價修正或類股變動交雜，宜採慎謹慎樂觀應對，日股部位把握多元配置，掌握輪動行情；台股在不同金融商品的交易量降低，反應市場流動性趨降，股價表現為跌多反彈，長期表現待觀察基本面變化，建議投資人謹慎應對，因應市場區間整理行情。