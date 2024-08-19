美國馬里蘭州最大城市巴爾的摩(Baltimore)發生嚴重槍擊，由於似乎有多人開槍，因此可能更像是一場街頭槍戰，實際情況待查。當地警方稱，已知1人死亡、7人受傷。

美聯社報導，警察局長理沃利 (Richard Worley) 告訴記者，槍戰發生在當地時間週日晚上 8 點後，城市東部發生多聲槍響，似乎有「多人開槍」。並且警方在現場，已發現了多名受害者和多把槍支，並且還有。

沃利說，當警方到達時，他們發現多名槍傷者已被送往當地醫院。隨後，更多受害者走進醫院尋求治療。現已知一名 36 歲男子在槍戰中死亡。7名傷者的年齡在 22 歲至 45 歲之間。

巴爾的摩市長史考特(Brandon Scott)表示，這是一場可怕的暴力事件，市政府與警局將全力調查原因，並且要有人為此負責。

史考特主張槍支應該管制，市長引用這起槍擊事件，作為槍支氾濫如何危害社區的鮮活例子。他在社群媒體上寫道：「這起悲慘的暴力事件，為在我們的城市實在太常見，正是因為我們太容易獲得槍支 。」

據槍支暴力檔案館稱 ，今年迄今為止，美國各地已發生350 多起大規模槍擊事件，造成 350 人死亡、1,500 多人受傷。