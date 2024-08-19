新學期即將到來，為宣導重要教育政策凝聚共識，新竹市政府19日舉行中小學校長會議，祕書長張治祥現場也表揚並獎勵各校特色專長項目及競賽成果，包含雙語標章學校、交通安全教育訪視、科學展覽、防制學生藥物濫用績優等，感謝各校校長用心經營管理學校，與市府攜手落實「新竹好學」教育願景。

張治祥表示，市府秉持「新竹好學」施政策略，去年向教育部體育署爭取「運動i台灣2.0計畫」，共辦理1623場多元特色活動及課程，活動實際參與超過4萬人次，在行政效能及成效等KPI指標成效卓著，於去年再次獲選「特優」縣市，連續兩年拿下特優非常難得。

教育處長林立生指出，竹市有幾所國中小面臨增班但校舍不足狀況，為落實居住事實查核，市府積極修法，終於在今年1月底完成修正發布總量限制入學要點，學區畫分作業也在舉辦多次公聽會及會議後即將圓滿完成，逐步達成「就近入學、校校均質」的施政目標。

此次的竹市中小學校長會議，教育部國民及學前教育署長彭富源也特別出席，他期勉校長們，身為校長必須以學生為中心，進而延伸對高關懷學生的追蹤與校內外老師的溝通與互動共好。

此外，會議也邀請雜學校創辦人蘇仰志以「內驅力」─人類永續發展與未來教育最重要的OKR專題演講。

林立生表示，市府積極推動「新竹好學」施政策略，暨去年獲媒體評為「運動天才之都」，此次2024巴黎奧運拳擊項目，竹市培養的拳擊好手陳念琴在女子66公斤量級勇奪銅牌，市府除於比賽期間設立集氣牆及錄製加油影片，市府全體同仁及市民朋友更為竹市的驕傲陳念琴加油打氣，感謝念琴的努力不懈，在奧運場上打下的好成績，為運動天才之都竹市帶來光榮。

他說，校長是學校最重要的基石，也是學校前進不可或缺的元素，教育處永遠是各校堅強的後盾，也首度推動市立國小11至24班學校，將設置輔導室主任，並外加1位組長，擴編輔導人力，提升輔導品質，穩定行政運作並保持校園輔導行政量。

此外，市府教育團隊已完成「班班有冷氣」政策，將繼續打造「新竹好學，5個1＋e」的優質校園，1校1特色、1生1閱讀、1生1專長、1師1載具、1生1運動、1校e智慧等，強化校園支持體系，也持續結合科技推出特色、多元的學習方式，每個孩子天賦都能被展現，讓竹市的孩子成為世界的孩子。