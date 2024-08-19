大陸海警船艦19日與菲律賓船艦在仙賓暗沙週邊海域發生碰撞，雙方互控對方的危險行為，外交部今天呼籲以和平方式解決紛爭，反對任何片面以武力改變現狀的企圖與行動，以及在南海地區不斷升高的灰色地帶行動與軍事脅迫作為。

對於此次事件，美國駐菲律賓大使卡爾森（MaryKay Carlson）在X平台指稱美國與菲律賓站在一起，譴責大陸海警人員的危險行動，已危及菲方人員生命，並導致菲國兩艘海岸防衛隊船艦受損。

外交部發言人劉永健表示，南海航行自由攸關區域和平與穩定，為國際社會高度關切，台灣反對任何片面以武力改變現狀的企圖與行動，以及在南海地區不斷升高的灰色地帶行動與軍事脅迫作為。

他說，上述行動與作為不僅不利於維護區域和平穩定，也損及以國際法與聯合國海洋法公約為基礎的國際公海秩序。外交部呼籲雙方以和平方式解決紛爭，勿使用武力，以避免加劇區域緊張情勢。外交部也將持續與區域友盟及理念相近國家合作，共同維護自由及開放的印太地區。