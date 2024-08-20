「阿姨送你們的，看你們是學生沒什麼錢，有錢的話就看著給吧。」最近有上海市民表示在外灘遊玩時，遭遇「套路賣花」，賣花商販先以免費贈花的名義，博取遊客同情。一旦遊客心軟接受，就會被索取每束花30元到60元（人民幣，下同）不等的費用。更有大陸網友觀察到，有些商販短短15分鐘內就嘗試向不同年輕情侶塞了7次鮮花。礙於情面，不得不將鮮花買下，也有人因此與小販爭吵。

根據上海黃浦區相關部門表示，已注意到這一情況，並展開對外灘無證兜售賣花現象的專項治理工作，7月以來已查處無證兜售賣花人員30多人次。接下來，將進一步落實長效常態化管理，確保及時處置無證兜售賣花及滋擾市民遊客的相關事件。

有上海市民反映，「套路賣花」的情況，大多發生在夜晚的外灘。一名大陸網友就在社交平台發帖表示，自己從外灘趕往豫園地鐵站途中，遇到一位手持花束的老太太，先是以免費送花的名義，將三束鮮花塞到了她和同行者手中。

接過鮮花並表示感謝後，對方突然態度大變，先是強調自己不容易，要求「看著給」，先是每束花給了10塊錢後，又強調每束鮮花最低要給30元。在著急趕地鐵末班車的情況下，無力和小販糾纏的她們，只能選擇付錢了事。

實際上類似情況並非個案，一些市民表示，在外灘也遇到了相似情況。上海市民小英說自己2個月前也在外灘遇到相似的情況，「衝上來把花硬塞你手裡，然後叫你掃碼付錢」，然後開始道德綁架，一邊說好人有好報，一邊又纏著說拿了東西怎麼不給錢。最終礙於情面付給對方5元錢，雖然不多但也是損失。