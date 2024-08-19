日本大阪府豐中市莊內幸町的公園，昨晚（18日）10時35分發生一起暴力事件。一名男子在公園內被多人圍毆後重傷昏迷，現場情況相當慘烈。

據《讀賣新聞》報導，豐中南縣警察局表示，警方接獲報案後迅速趕到現場，發現該名男子躺在地上，嘴裡流著血，情況危急。經急救後，男子被送往醫院，但目前仍處於昏迷狀態。警方初步調查顯示，事件涉及5至10名男女，目前正以謀殺未遂罪對其展開調查。

報導指出，事件發生在晚上10點剛過，目擊者描述該名男子遭到一群人拳打腳踢，當時他只穿著背心，下半身赤裸。公園內發現一張身分證，可能屬於一名20多歲的男子，據稱來自京都。

警方目前正調查現場周圍的安全攝影機錄影，希望能找到涉案的嫌疑人，其中一男一女均為20多歲。

附近一名70多歲的居民表示，聽到公園方向傳來激烈的爭吵聲「你們在說什麼？」，最初以為只是打鬥，隨後見到警車到達，對此事件感到震驚。該事件發生地點位於阪急莊內站西南方約500公尺處的一處住宅區。