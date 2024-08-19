「時尚教主」藍心湄與「全台灣最美麗的歐巴桑」陳美鳳是演藝圈中知名好閨密，保養有方的凍齡模樣，經常引發大批網友羨慕。近日兩人一起到峇里島旅遊，除了曬出合照，藍心湄還加碼放送大尺度泳裝照，58歲真實身材辣翻全網。

繼陳美鳳曬出比基尼辣照，讓粉絲們大飽眼福後，藍心湄也不惶多讓，今（18日）接力曬出多張泳裝照，畫面中可見她身穿黑白色連身細肩泳衣，搭配浮誇藍色鏡片搭配白框的蛙鏡，戴著超貼頭皮泳帽，對著鏡頭活潑擺出搞笑姿勢。

藍心湄曬出辣照，一連換上兩套泳裝。（圖／翻攝自藍心湄 臉書）

除了在飯店拍下美照，下一秒畫風突變，藍心湄到海灘換上另一套全黑泳裝，慵懶橫躺在沙灘上雙腿交叉，用手肘撐著地板，明星氣勢十足，展現零贅肉真實身材，火辣曲線全都露，青春又活潑的模樣，讓人絲毫看不出她的真實年齡。

藍心湄發文玩笑稱：「魔鬼身材，魔鬼面孔，女秘一直嫌，一直唸，我，實在是長的太醜，週一不要Blue」，引發許多網友留言回應：「火辣的身材，看了週一都不會Blue了」、「妳這樣叫醜，我還要不要活啊！」、「逆天長腿+白皙皮膚，是要羡煞多少女人」、「藍姐…妳醜的話…我沒臉活了！」