內政部提供

內政部9月6日將在松山、桃園機場進行跨部會專機演練，模擬國際人道救援專案包機出勤流程。內政部長劉世芳今天召集跨部會議進行整合協調，盼建立標準作業流程，讓臺灣在國際災害救援中扮演關鍵角色。次長馬士元透露，未來我國搜救隊執行國際人道救援除民航機外，也有機會搭乘軍用航空器出勤，此次演練也將邀請空軍司令部派員觀摩。

近年來我國搜救能力深受國際肯定，透過國際人道救援更增進了臺灣國際形象。內政部將於今年9月6日的921國家防災日前夕，在松山、桃園機場辦理跨部會專機演練。劉世芳強調，這次演練對於提升臺灣在國際人道救援的應變能力至關重要，期望透過跨部會緊密合作，建立標準作業流程。

此次演練包括搜救隊出境與入境流程，人員、搜救犬與救援裝備採分流模式報到、簡化通關程序，RDC(接待撤離中心)作業等項目，透過各部會整合協調，讓參與單位都能孰悉執行國際人道救援任務流程，縮短飛航交通時間，確保搜救隊伍能迅速抵達受災國。

劉世芳指出，演練將有通過國家認證計畫（NAP）的地方縣市消防局特種搜救隊伍共同參與，重型搜救隊(臺北市、新北市、高雄市)各派15位，中型搜救隊(桃園市、臺中市、臺南市、新竹市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣)各派10位，以及消防署特種搜救隊15位合計130人，成員包括110名搜救人員、10名醫師、7名護理師、3名土木結構技師、10隻搜救犬及10公噸救援裝備。

為了縮短搜救隊出入境時間，她說，松山、桃園機場各海關檢查(Customs)、證照查驗(Immigration)、人員檢疫及動植物檢疫(Quarantine)、安全檢查及航空保安(Security)(CIQS)等單位，都應盡力簡化加速搜救隊通關作業，同時也責成消防署協調讓國內、外搜救隊，都能夠適用國際機場禮遇作業辦法。

出席會議的馬士元也表示，未來我國搜救隊執行國際人道救援時，除了民航機外，因為也有機會搭乘軍用航空器出勤，因此9月6日的演練將邀請空軍司令部派員觀摩。消防署說明，由於這次演練假想日本發生大規模地震災害，我國接獲外交部得知日方需國際搜救隊支援，公益財團法人日本臺灣交流協會也將受邀到場觀摩。