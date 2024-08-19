藝人王陽明（Sunny）近期為了宣傳電影《角頭－大橋頭》走訪各大電影院與影迷們互動，似乎是為了符合劇中壞壞的人設，他竟然聲稱「比愛心是娘砲動作」意外引發爭議。不過這時，王陽明卻被挖出幾年前就比過愛心，大大打臉了自己。

當中2015年7月，王陽明出席巧克力代言活動。一身藍色三件式西裝，襯出他修長精壯的好身材，渾身透著精貴儒雅的氣質。而活動中，配合巧克力主題，他大方面帶微笑，兩手合起比了個標標準準的愛心，迷倒一票女粉絲。

王陽明在幾年前的情人節七夕活動比出愛心。（圖／中時資料照）

而更早之前，在2013宣傳戲劇《飛越龍門客棧》時，他與謝佳見比出大愛心，站在陳怡蓉、柯佳嬿兩側。微笑的表情，看起來沒有任何不情願。

王陽明不只和謝佳見（左圖右一）比過愛心，還跟HELLO KITTY牽手一起做鬆餅。（圖／中時資料照）

另外，王陽明還曾在代言活動中，與HELLO KITTY甜蜜互動製作鬆餅，甚至拿著HELLO KITTY小扇子，像個大男孩般笑得十分可愛。但時至今日，王陽明卻說比愛心是娘砲，引來各界抨擊。照片一出，網友笑嘲「穿越時空來打臉」、「有代言費才可以比愛心」、「走過必留下痕跡」。

王陽明當年代言手拿HELLO KITTY可愛小扇子。（圖／中時資料照）

而回顧這起事件，是有女網友在threads上分享王陽明在電影院宣傳的畫面。她當時在台下比出愛心，示意王陽明和她互動，拚出一顆完整愛心，無奈王陽明僅是酷酷地輕拍幾下便離去。事後這位女網友發文笑虧：「寶寶你很不浪漫！」但王陽明則留言回應：「我不是不浪漫，只是不比娘砲動作，我也不用美機（肌）。」吸引許多影迷狂笑：「衝著這句挺大橋頭」、「老哥入戲太深」、「超派～」

王陽明這番舉動，似乎是想要配合電影角頭裡的形象，立出酷帥跩人設。卻沒料到娘砲二字，挑起怒火。不少人質疑這根本是在性別歧視、教壞小孩子，「都2024了還能看到性別意識這麼落後、滿嘴歧視字眼和厭女詞彙的藝人也真不容易」、「娘砲這個詞不是讓你拿來耍帥用的。」而且話題還一路燒往大陸，引發激烈討論。