不久前傳出消息指出，蘋果公司正在加強對中國騰訊、字節跳動等網路巨頭的施壓力度，要求他們對微信、抖音作出根本性改變，即不允許將用戶引向外部支付系統，即外傳所謂「蘋果稅」問題。知情人士指出，蘋果這一不尋常的舉動可能會加劇它與中國公司的緊張關係。

據《快科技》報導，近幾個月來，蘋果一直要求這兩家公司封堵微信和抖音應用程式存在的漏洞，因為該漏洞能夠被應用程式創作者利用，將用戶引向外部支付系統，從而規避蘋果通常向應用程式收取的30%傭金。

報導說，騰訊管理層在財報電話會議上回應稱，目前騰訊與蘋果就微信小遊戲的收入事宜還在進行談判。

2023年，「蘋果稅」為蘋果帶來了約223.4億美元的全球收入，折合人民幣約1608億元（約合台幣6837億元），其中，中國市場貢獻了超過400億元（約合台幣1700億元）。

報導說，高額蘋果稅背後，就是iPhone用戶的貢獻。目前不少App服務費，iPhone用戶都要比安卓貴不少。例如，蘋果手機的中國用戶在購買微博會員服務時，支付的價格也要比安卓用戶貴上10元人民幣（約合台幣42.5元），類似的還有很多很多，也難怪有用戶喊話，希望大陸用戶聯合起來反抗「蘋果稅」。