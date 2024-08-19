閉幕熱氣球光雕音樂會圓滿成功，台東縣長饒慶鈴直喊「媽祖球」（左五）有保佑。（蕭嘉蕙攝）

2024台灣國際熱氣球嘉年華今（19）日晚間於鹿野高台迎接閉幕場，祭出來自國內外共13顆熱氣球搭配500架無人機展演，以及璀璨高空煙火秀，湧入逾2萬5000名遊客共襄盛舉。台東縣長饒慶鈴表示，多虧「媽祖球」有保庇，一掃外圍環流威脅，活動圓滿順利。

閉幕熱氣球光雕音樂會今晚歡騰登場，由縣長饒慶鈴率領熱氣球工作團隊，以熱氣球燃燒器噴火繞場，烈焰火光照亮夜空，伴隨音樂節奏上演熱情震撼的火舞秀，全場氣氛高漲。

閉幕熱氣球光雕音樂會湧入逾2萬5000名遊客共襄盛舉。（蕭嘉蕙攝）

饒慶鈴致詞時表示，閉幕活動準備期間，一度因天氣預報外圍環流進逼，擔憂活動被迫取消，直到工作團隊回報當日有安排「媽祖球」展演，當下內心吶喊「安啦，媽祖會保庇！」。

閉幕熱氣球光雕音樂會精彩環節，13顆熱氣球隨動感舞曲噴火，搭配500架無人機升空群飛，相映成趣，緊接著在倒數聲中施放高空煙火，夜空迸發絢爛花火，耀眼奪目，全場驚呼連連。

吳姓遊客表示，一路忍受塞車之苦，只為朝聖熱氣球光雕秀，親眼一見果然不虛此行，也為暑假留下難忘美好回憶。