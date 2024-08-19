交通部長李孟諺今(19日)被踢爆與一名張姓女子有地下情，且時間長達10年；但李孟諺在升官後開始冷落對方，最終始亂終棄，多張兩人親密合照也曝光。事發後，李孟諺向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭獲准。該女子還被傳疑似是離婚陸配，熱議不斷。前藍委陳學聖強調，爆料的極有可能是自己人，賴要怎麽處理收押在牢的鄭文燦，會是重要指標風向；賴清德若沒調處好，陳宗彥、李孟諺之後一定還有新的未爆彈。

「賴清德小心被反撲。」陳學聖今(19日)在臉書發文表示，從陳宗彥到李孟諺，賴清德可能知道自己要小心了！因為賴一定感覺到被盯上了！而且爆料的極有可能是自己人！否則怎麽爆的都是陳年老案，都是跟著賴清德許多年，從地方一直到中央，是賴信得過的人。

陳學聖直言，坦白說，以在野黨的能力，根本查不出這些風花雪月之事，除非是自己人，信得過，可以玩在一起，不然哪摸的那麽透。現接二連三報，有政治敏感度的人都知道，這不是陳宗彥被求處重刑，李孟諺閃電請辭就能化解，問題關鍵在賴清德如何化解黨內派系的不滿和疑慮。

陳學聖強調，特別是現收押在牢的「前大阿哥」鄭文燦，賴要怎麽處理，這會是重要指標風向。若賴沒調處好，請相信，陳宗彥、李孟諺之後，一定還有新的未爆彈。因為這是民進黨最擅長的！不然很多積案，怎可能拖那麽久，連司法、監察都酣睡了！