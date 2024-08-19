2024亞洲唯一、台灣首度的「Red Bull Showrun Taichung賽車展演」（簡稱F1賽車展演賽）活動，將於9月28日在台中七期市政路封街登場，不僅3萬張門票已被搶購一空，還掀起台中飯店市場的訂房熱潮！雖然距離賽事還有一個多月，但位於市政路上的日月千禧酒店已宣告滿房；此外，福華、裕元花園、長榮桂冠、金典等飯店，目前的平均訂房率也在7至9成之間，預期9月初就會相繼宣告滿房。

上述飯店業者表示，將搭配F1賽車展演賽推出餐飲及住房相關優惠搶市。其中，位於市政路上、擁有地利之便的日月千禧酒店，為F1封街賽車展演的官方合作夥伴，飯店全館提供給活動來賓、工作人員使用，日期確認後已經客滿，並舉行抽獎活動。

台中福華表示，為迎接世界頂尖車手與車迷一同見證這場難得的極限賽事，獨家推出專屬住宿、餐飲優惠回饋海內外廣大車迷與工作人員，自9／22起至10／13止，只要憑「Red Bull Showrun Taichung 封街賽車展演」門票票根或工作證件入住台中福華，即可獲得200元折扣，現住現抵；館內餐飲部分更享有小吃區內用單點85折及精選商品85折的超饗優惠。

台中福華強調，雖然距離F1賽事還有一個多月的時間，不過，9／28當日住房率已逼近9成，目前也與台中市府保持密切聯繫中，9月後將陸續推出更精彩的活動上場。

台中長榮桂冠酒店表示，由於F1賽車展演在中秋節及雙十國慶假期兩波高峰之間，但這場賽會已帶來一波旅遊熱，目前9／28當日訂房已逼近8成，訂房情況較預期還要快，預估會在展演賽前2周客滿，周六假日住房預估1個月前就會滿房。

金典酒店表示，9／28當日訂房率也達8成，有不少外地賽車迷專程安排假期觀賽；裕元花園酒店也表示，距離F1賽事目前還有一個多月的時間，目前平均訂房率約在7成左右，預期隨著賽事時間接近，訂房率會越來越高，裕元花園酒店將搭配F1賽事，推出餐飲及住房相關優惠。