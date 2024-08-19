許多員工對於上班可能會抱持躺平態度，覺得給多少錢做多少事。一位22歲女子近日表示，公司連續3個新人的態度都很扯，新進公司不主動學習，學習時沒有反應，甚至反過來私下抱怨老鳥、公司制度、薪水，貼文曝光後引發熱議，許多網友認為，如果公司只願給低薪，自然容易徵到不太OK的人才，另外也有不少人認為，連續3個新人有狀況，可能代表面試官有問題。

原PO在Dcard發文指出，公司的職缺是電腦文書處理工作，工作都一樣、工時穩定，不過最近連續3個新人到職時都有狀況，學習作業流程時沒有任何回應，真的做事時又做得亂七八糟，甚至反過來抱怨帶人的老鳥、制度、薪水，讓原PO忍不住感嘆，「現在上班很多新人真的很扯」，認為這些人要求高薪前，應該先檢討自己有沒有問題。

對此，許多網友紛紛回應，「先告訴我什麼職缺多少薪水，低薪請到猴不意外，因為對他們來說選擇太多了，擺爛沒有任何成本，不爽把他們辭掉，OK啊，反正他們無痛可以馬上找到下一家公司，都一樣低薪」、「不要跟我說薪水2萬8餒，這樣妳抱怨不會有太多人同情妳」、「笑死，奴到爆」。

另外也有不少人提醒，「如果只有1個，會覺得是那個新人態度不好，如果來3個都這樣，就要懷疑你們老闆用人的能力了」、「其實就是面試時沒篩好啊⋯都找到眼高手低的」。