交通部長李孟諺今（19日）遭批踢踢網友爆出與一名女子有地下情多年，親密合照也被曝光，訊息傳開後，他隨即致歉並稱已向總統賴清德及行政院長卓榮泰口頭請辭。而有媒體報導指出，李孟諺的婚外情對象是一位來自中國大陸的張姓女子，與離婚10多年的陳姓前夫育有一位女兒，有媒體報導指出，陳男也證實，張女之前在百貨當櫃姐，但因社交活躍、人脈廣，所以在陸配圈的知名度高，但兩人已經離婚10多年，不清楚前妻跟李孟諺的關係。

根據《東森新聞》報導指出，該名來自中國大陸的張姓女子，與陳姓前夫育有一女，但因為張女社交活躍、人脈廣，因此在陸配圈的知名度高，而張女在民權東路上有泰式養生館，從民國91年起，就從大陸來到台灣從事按摩工作。

該份報導還提到，根據張女的陳姓前夫證實，張女之前在百貨當櫃姐，是賣飾品類的商品。陳男也提到，他和張女相識，是因為當時在大陸做生意，不過兩人因聚少離多，已經離婚10多年，不清楚前妻跟李孟諺的關係。