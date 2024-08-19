民眾黨主席柯文哲政治獻金申報不實，爭議燒不停。挺柯網紅朱蕙蓉「大媽老司機」今天在臉書爆料，第一天上班就被「很鄭重的告知 」木可的產品不要幫忙販售，所有的政治獻金都由木可的工作人員接手處理，並坦言「競總付錢授權給木可理貨整貨等說詞，實在有些睜眼說瞎話」，喊話李文宗出面說明清楚。

「我是為了捍衛柯文哲的清廉」，朱蕙蓉表示，看過記者會後，始終沒有得到從木可該有的解釋說明，基於她還是要設法捍衛柯文哲的清廉信用，不惜再大聲呼籲木可公關公司，李文宗董事長／財務長要出面來說明。

朱蕙蓉說，李文娟現在有電子腳鐐不便出門，聲稱自己是木可董事長又是競辦財務長的李文宗，您不能不出面來好好說明。

她爆料，「木可，在我第一天去當志工的時候，就知道遲早要出問題。」木可商店設立在競總大廳的右邊。第一天上班的時候，有幾位木可的工作人員一直在點貨， 所有的志工都有被「很鄭重的告知 」，木可的產品不要幫忙販售，所有的政治獻金都由木可的工作人員接手處理，也就是志工不可以碰到錢，不可以碰到週邊商品。

朱蕙蓉指出，最讓她驚訝地是，柯文哲最支持電子支付，一直在倡導要少紙幣化，凡事都希望電子化，但是在競總的木可沒有任何電子支付工具，沒有LINE PAY、Apple Pay or any Pay；甚至連刷卡機制都沒有，只能現金，所以很多很多支持者都要再走出去領錢。

朱蕙蓉說，第一天竟然沒有發票，後來好幾天都沒，所有的政治獻金都要木可經手，而好不容易有了發票，竟然只有二聯式的，發票章是由木可蓋章開立的，最後直到結束都沒有三聯式。

朱蕙蓉坦言，木可的價格，為了獻金給民眾黨，所以價格貴很多，她個人很能接受，也很樂意，採購不少，相信支持者也都沒話說，「但是品質確實真的不怎麼樣啊。」

朱蕙蓉並指，我們當志工的，不可以碰商品，但是競辦的商品都是堆在競總的倉庫，有時候男生志工還會被拜託去幫忙搬貨，其實志工都是無私來奉獻，而且日久生情，大夥兒感情都很好，沒有問題，她坦言「但是奇怪的是競總付錢授權給木可理貨整貨等說詞，實在有些睜眼說瞎話。」

朱蕙蓉表示，當時有太多太多人拿著現金來捐款的，當然絕大部分的人都有拿回收據；但是更多人不要收據，因為不想給家人知道，後來在外面造勢場合販售商品的部分，確實因為人數眾多，有了刷卡機。

朱蕙蓉說，到底木可的金流，有沒有清楚明瞭，是大媽目前最想知道的，相信也會是很多人想知道，政黨可以這樣經營「黨營事業」？ 李文宗至今沒有被訊問，也沒有戴上電子腳鐐，為了不要毀掉台灣很多人的希望的柯文哲，「李文宗，您到底在哪裡？懇求您盡快出面說明清楚吧」。