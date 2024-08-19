奧運正式落幕，本屆取得巴黎奧運台灣區總代理的愛爾達收視表現再創新高，愛爾達OTT（ELTA.tv） 訂閱戶數於開賽後兩天立刻突破東京 奧運訂閱紀錄，更在奧運開賽一周後突破卡達世足最高成績，總訂閱最高成績更是卡達世足最高峰的1.3倍。

愛爾達表示，台灣已進入多元收視的新媒體時代，民眾已經逐漸認同「高水準體育賽事使用者付費」的制度。愛爾達這次攜手策略夥伴中華電信，合計2,500小 時奧運轉播，打破賽前部分平台不看好的預測，再次創下台灣運動轉播 新里程碑。

巴黎奧運收視率搶眼，愛爾達在MOD直播的整體收視表現，相比「 無時差」的東京奧運，仍繳出七成多的出色成績，賽會期間的奧運重播收視率，亦超過東京奧運三成，無論Live直播、重播的收視率、或隨選隨看（VOD）的點閱率，均超越東京奧運的表現。

收視最高峰出現在麟洋配奪下金牌的瞬間，MOD 最高收視率9.14，寫下2024年度收視最高紀錄。林郁婷的金牌戰，更創下愛爾達開台後，半夜凌晨三點的MOD最高收視率。

原本預計製作500小時中文客製化賽事，更在愛爾達與中華電信合作下超過1.4 倍達到700小時，也大幅助攻愛爾達在廣告營收的表現。巴黎奧運開幕後兩天，愛爾達 MOD 廣告營收已提前達到設定目標，廣告營收表現更寫下東京奧運的1.5 倍。

愛爾達在體育新媒體的粉絲數，包含Facebook、IG、YouTube、 Threads，累積加總突破200萬人次大關，其中愛爾達體育台的臉書(FB)更成為首家突破百萬粉絲的「台灣本土體育頻道」。

MOD 愛爾達電視與中華電信Hami Video接下來將轉播國內本土基層賽事(如健美、羽球、街舞等)，國外頂級賽事BWF世界羽球巡迴賽、WTT桌球巡迴賽、英超、歐冠等職業足球新賽季，NFL 美式足球，F1 賽車、 美國職棒MLB。8月29日起並將轉播「2024 巴黎帕運」。