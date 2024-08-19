日本沖繩是不少台灣人愛去的旅遊地點，如今美式賣場好市多（Costco）沖繩店將於8月24日開幕，到沖繩又多了一處購物點，消息一出引起PTT鄉民討論，不少人認為匯率加上日本限定商品，對台人吸引力極大，也有人直呼墾丁慘了。

根據《琉球新報》報導，好市多沖繩店位在沖繩縣南城市TsukishiroIC南土地區劃整理事業地區1街區1，賣場正式名稱為「好市多批發日本沖繩南城倉庫店」，賣場面積達1萬503平方公尺，內設藥局、輪胎區和美食廣場，店內提供約3,500種商品，從家電、食品到生活雜貨及日用消耗品，涵蓋各類商品。

好市多日本分公司社長Ken Theriault社長表示，南城倉庫店的會員數已經擠入日本國內排行榜前3名，未來視營運績效，不排除再開分店，「夏威夷有多家好市多，如果南城倉庫店成功運營，我們當然會考慮在沖繩開設第二家、第三家門市」。

好市多沖繩店即將開幕，引起PTT鄉民熱議，「絕對賣翻天...追過台灣好市多，高價商品一定有差啊」、「好，以後去那邊買」、「沖繩很近，應該很好買」、「裡面的東西大部分都不一樣吧，買爆」、「便宜+日限品吧...觀光客應該會買超凶，真要去採買就搭郵輪去了，不用煩惱行李限重」、「熱狗加飲料日幣180（約新台幣39元）」、「日本costco有日本限定商品，可能很好買？」。

也有人直呼「墾丁哭暈在廁所了」、「墾丁要被邊緣化，靠壹號跟正一打得過嗎？」、「與其去高雄屏東當盤子乾脆去日本」、「沖繩根本交通方便，比花蓮墾丁都方便欸」、「吊打逛墾丁爛大街」、「沖繩變台灣的離島了」。