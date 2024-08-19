上星期8月11日，中共海軍第2艘航空母艦「山東艦」率領多艘飛彈驅逐艦，自南海經巴士海峽駛入西太平洋海域實施演訓，這支艦隊頗為強大，除山東艦以外，護衛在旁的是052D、055型這種「陸造神盾」與「萬噸大驅」，格外引起側目，也引發各種討論。不過這支艦隊的活動時間不長，在8月13日就返回南海海域，這令外界的各種猜測都顯得失準。

中華戰略學會研究員張競博士表示，當天參與演訓的軍艦包括山東艦、106延安艦(055型)、165湛江艦(052D型)以及導彈護衛艦571運城艦(054A型)，艦隊從南海經呂宋海峽，駛入西太平洋海域，也就是台灣東部海域。

當天，日本海上自衛隊就有動作，派出駐佐世保第一護衛隊群、第五護衛隊秋月級驅逐艦秋月艦(JS Akizuki, DD-115)前艭跟監情蒐。但是8月13日，山東艦航艦編隊在實施戰機起降訓練後，就再度穿越呂宋海峽返回南海海域，結束演訓。

張競表示，說來好笑的是，在8月11日媒體報導山東艦編隊通過呂宋海峽前往西太平洋海域活動時，當天有許多軍事評論者高調評論，並且繪聲繪影地以煽情辭語，描述「將與美軍航艦分庭抗禮」、「大打對臺」，然而該演訓僅2天，山東艦就折返南海時，諸多評論霎時消音。因為確實沒有任何跡象，能夠讓人理解，為何山東艦航艦編隊會以如此方式快進快出大洋。

話說回來，也有人看出這是短期任務。在8月11日當時，在臺灣軍事安全同好社團圈內，就已經有軍事迷注意到山東艦編隊「並無遠洋綜合補給艦跟隨編隊行動」，因此就直接推論山東艦編隊在大洋訓練時程恐怕有限。

當時在討論中，亦有人提起以往共軍航艦編隊亦曾有遠洋綜合補給艦未直接納入編隊行動，並且在編隊通過第一島鏈國際水道兩天後，才獨自穿越相同水道至大洋與編隊會合並實施海上整補作業。

由於此兩種觀點雖然存在矛盾，但都各有其道理，因此最後經過討論，還是無法獲得結論。

張競告訴記者，推測別人的軍事活動，最後無法下結論、沒有答案是很常見的，沒有答案沒關係，切記不要妄加揣測，那就不是分析，而是編故事了。

不過，我們可以從此事進行一些觸類旁通。此次確實是以快進快出模式至大洋活動，同時全程亦未曾見到遠洋綜合補給艦隨同編隊行動；因此我們可以確認：遠洋綜合補給艦確實是共軍航艦在海上持久戰力重要參考指標。但是，遠洋綜合補給艦在穿越重要戰略水道，未隨同航艦編隊行動，卻無法與航艦在大洋活動期程，建立必然之因果關係。

其次就要思考，共軍航艦穿越第一島鏈各個能夠進出大洋不同戰略水道時，如何辨視其編隊兵力作戰序列？當然透過雷達搜索與電子信號截收，近距離光學或夜視監偵系統，判讀航艦編隊艦船所發送AIS船位識別信號，過往商漁船透過管道回報軍事活動資訊，再加上派遣有人機、無人機或是艦艇進行跟監與偵照，其實手段相當多元。

但從今年春夏交接之際，不斷有報導指出，美軍利用與菲律賓協同演訓機會，協助菲律賓在呂宋海峽諸多離島，建立海域監偵系統作業能量，看來確實是與日本海上自衛隊能夠迅速因應山東艦進入大洋，並且派遣兵力前往跟監與偵照，存在某種程度關聯性。

最後就必須提醒，以往共軍在臺海周邊有任何異常活動，臺灣就有媒體與評論者提出負面研判分析；比方說潛艦在海峽浮航，就認定其必然是故障，而此次共軍航艦編隊進入大洋活動，卻如此快速草草收場，居然沒有任何負面評估與推測報導，諸多經常唱衰共軍戰力之軍事學者，居然都保持緘默不語，更讓人覺得相當反常，不知其中有何奧妙玄機？