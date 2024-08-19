對於外界傳說有近千艘大陸籍漁船在金門島周遭水域作業，海巡署金馬澎分署表示，目前並無大陸籍漁船大量越界情況，僅零星個案，已加強兩岸水域勤務作為，確保我國海域安全及漁場作業秩序。對此，前立委郭正亮19日就表示，「中國大陸現在休漁期已經結束了，金門那邊的漁船上千艘都出籠了，中國大陸很多漁船都是鐵殼船，我們的漁船都是塑膠板，那我們的海巡船怎麼辦？」引發討論。

郭正亮19日在政論節目《新聞大白話》中表示，「中國大陸現在休漁期已經結束了，金門那邊的漁船上千艘都出籠了，事實上台灣未來就是不知道怎麼面對這個狀況」，郭正亮坦言，「因為中國大陸如果不承認禁限制水域，那大陸的漁船搞不好就會進入你的水域，那我們海巡怎麼處理？他們背後可能會有大陸的海警船，那我們的海巡船怎麼辦？還有中國大陸很多漁船都是鐵殼船，我們的漁船都是塑膠板，你可能會被撞昏，那我不知道怎麼辦」。

郭正亮也提到，「所以我看到現在金門的漁會，就警告台灣的漁船暫時不要出去，那可以這樣處理嗎？問題就在這邊」，郭正亮強調，「大陸船的數量遠比你大，這事實上還只是金門，還有馬祖那邊有更大的漁場，我認為大陸的漁船都會過來」。

郭正亮最後也說到，「這事實上我們早就提醒過了，我們也不知道海巡署該怎麼辦？不知道，我認為他根本沒有方案，大陸一定也會有相關的護漁措施」。