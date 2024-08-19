女星陶晶瑩（陶子）過去和阿Ken與納豆共同主持節目《大學生了沒》，不少藝人出自這個節目。近日小S（徐熙娣）節目找來當初的《大學生》班底聊內幕。小S好奇問：「是不是有人把陶子姐惹毛這件事，是真的惹毛還是開玩笑？」當時在現場的派翠克直呼：「炸掉的喔！我坐在位置上面看，LIVE秀」。

日前小S主持的節目《小姐不熙娣》找來過去《大學生》班底，在聽到曾有人真的惹毛陶晶瑩，小S表示：「拜託讓我聽他那故事」。搞笑藝人High咖坦承自己就是惹毛陶晶瑩的人。他透露當時是節目錄一集「大學生年度之最」可以抽獎有獎金也有懲罰。High咖表示自己本來要選獎金時，陶晶瑩將麥克風拿下，偷偷叫他選另外一個，High咖也猜到應該是叫他選懲罰，因為希望他做節目效果，最後果真是懲罰。

High咖表示那件事之後他就覺得很沮喪，為什麼自己還要做這種效果。不過事後陶晶瑩助理有找他到化妝間，陶晶瑩當面跟他道歉，表示剛剛都是為了做效果，並拿出3000元現金補償他，並說：「High咖這是你應得的」。

High咖在《大學生了沒》為了做效果惹怒陶晶瑩。（圖／翻攝自小姐不熙娣 YT）

這件事讓High咖非常感動，他表示自己一直希望有機會可以在節目上講這件事。之後有一集「搞笑藝人的心酸」，他就決定分享這個故事，但他決定在開頭做效果，想包裝曾自己有點不滿，之後在反轉，他說出：「當時我在節目上，聽到陶子姐叫我選懲罰的時候，我覺得陶子姐搞不清狀況」。

High咖1句話惹怒陶晶瑩，小S超驚訝。（圖／翻攝自小姐不熙娣 YT）

沒想到，陶晶瑩一聽生氣得直接走出攝影棚，High咖表示：「現場直接爆掉」就連阿Ken也將麥克風拿下，叫他「馬上衝出去道歉」。High咖表示自己一衝出去，就看到陶晶瑩走回來，之後做了一個他下跪向陶晶瑩道歉的結尾。當下現場氣氛超尷尬，High咖透露自己因此被節目停錄了一段時間。派翠克則補充自己一開始還以為是開玩笑，直到他看到阿咪老師把Keyboard放下，跑去追陶晶瑩，才發現事情的嚴重性。小S聽完後直呼：「你（High咖）退出演藝圈吧！」