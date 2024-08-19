民眾黨主席柯文哲假帳風波延燒，柯要求成立「善後小組」，由時任競選總幹事、立委黃珊珊統籌，今舉行首場查帳記者會。黃晚間在臉書發文表示，5年來她在政壇陪著柯文哲戰鬥，身為一個戰士，幾年前曾面對生死關頭，當時她沒有投降，「現在我也不會丟盔棄甲」，她說，身為競選總幹事，責無旁貸，坦然面對也尊重黨的處置。

黃珊珊表示，競選總部政治獻金申報不實的爭議，要再次重申，競總的申報處理過程當然有重大瑕疵，但到目前為止，短報的支出，被會計師誤登及誤登的金額，都有憑證，也用於大選，然而發生這件事，她深感抱歉與遺憾。

黃珊珊說，從競選開始的第一天，到最近發生的爭議，任何過程中未盡完善的閃失，「我身為總幹事，概括承受所有責難」，今天要再一次向支持台灣民眾黨的朋友致上最深刻的歉意，大家的疑慮與憤怒，她非常理解，因為我們比大家更難過更痛苦。

黃珊珊指出，此次財務處理程序有嚴重瑕疵，申報過程匪夷所思的草率與混亂，民眾黨將一一查明，也將配合檢調調查，給支持者與社會一個清楚的交代。

黃珊珊表示，「五年來，我在政壇陪著柯文哲主席戰鬥，身為一個戰士，幾年前曾面對生死關頭，當時我沒有投降；現在，我也不會丟盔棄甲，該負的責任，絕不迴避，交付的任務，也絕不會退縮。」身為競選總幹事，責無旁貸，坦然面對也尊重黨的處置。

黃珊珊說，現在，主席交付給她善後的任務，就是要做好「清查帳務、重建信任」的重大工程，她一定會負起責任，完成任務。外界的各種意見，我們都虛心接受，競選總部所有同仁會一起共同面對，繼續努力讓真相還原，當然，我們也絕不會被擊垮。