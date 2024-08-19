翻攝畫面

苗栗市新東街上18日前生一起駭人聽聞的當街擄人事件，一名林姓女子於 18 日下午遭兩名黑衣男子強行擄走，引起社會各界的震驚。

計程車司機載著被擄的林女直接到分局，林女目前平安。（翻攝畫面）

據家屬描述，林姓女子當時離開美容院，準備前往取車時，不幸遭到歹徒的襲擊。從監視器畫面中可見，林姓女子身穿白色上衣及短褲，過馬路取車時，一輛白色轎車停在其車輛後方，林姓女子示意對方移車，並打開自己車子的駕駛座車門準備上車。

此時，一名黑衣男子突然從一旁竄出，阻擋其關閉車門，另一名黑衣男子則從白色轎車右後座下車，兩人合力將林姓女子拖出駕駛座，強行押入白色轎車內，揚長而去。

林姓女子是一名家庭主婦，其丈夫為土木工程小包商。案發後，丈夫立即向苗栗市南苗派出所報案，並表示截至報案前，家屬尚未收到任何勒贖電話。

苗栗縣警局已組成專案小組，全力緝捕綁匪。警方初步鎖定兩輛白色轎車涉嫌共同作案，前方的白色轎車疑似懸掛假車牌，後方白色轎車則為租賃車輛。警方不排除工程或債務糾紛等任何可能性，全力追查林姓女子的下落。

在警方積極追查期間，今天晚間傳出林姓女子已於嘉義被釋放的消息。至於擄人原因，警方表示將持續深入調查。

據了解，女子晚上7點半左右從嘉義東方明珠飯店被釋放！飯店幫忙叫計程車，被害人一上車和司機說要回苗栗，8點半跟老公說目前搭計程車回去他老公立刻跟當地派出所回報，警方在公館交流道欄到記程車，順利將被害人帶回苗栗分局、目前警方還在詢問了解原因