SOGOplus喜憨兒基金會指定中秋禮盒，450元。（SOGO提供）

百貨線上購物慶中秋，其中SOGO領先百貨電商，打造「創價型」公益經濟，中秋送愛到部落；微風精品線上看好商品獨特性，再與世界麵包冠軍獨家聯名，整體業績估增兩成。

創全台百貨電商之先，SOGO直營電商SOGOplus攜手喜憨兒基金會，發起 「中秋送愛到部落」公益中秋禮盒募集，只要在SOGOplus訂購喜憨兒基金會指定中秋禮盒，除可獲得回饋加贈的愛心禮快樂購50點，更可將愛心傳給偏鄉弱勢共3萬多名位國小學童。募集期間即日起至9月2日止，捐贈日期將於8月28日至9月13間配送。

SOGO董事長黃晴雯表示，此次在SOGOplus上發起募集的「中秋送愛到部落」公益禮盒，可以用最便利的方式，分送給偏鄉特殊境遇國小學童，450元對許多人來說是一份套餐的消費，但可讓居經濟弱勢的學童們帶來中秋的儀式感。

微風精品線上Elisa's Wonderland獨規奢華訂製款微風秋韻和菓桃山月餅禮盒，推薦價1480元。（微風提供）

微風精品線上王鵬傑大師獨家聯名微風KAZEMON典藏御選禮盒，推薦價1080元。（微風提供）

微風精品線上BREEZEONLINE匯集晶華酒店、君悅酒店、半島精品、香港皇玥等百款頂級品牌，品項比去年增加1倍，BREEZEONLINE觀察，除了頂級品外，消費者更喜歡商品獨特性，因此第3年與莎士比亞烘焙坊的「世界麵包冠軍」王鵬傑大師聯名，合作推出中秋禮盒，並針對微風打造獨家設計腰封；同時也與「BT21」指名合作的職人烘焙坊 Elisa's Wonderland首度合作，推出聯名奢華贈禮，每一塊月餅上都印有超萌的「KAZEMON微風熊」造型，8月31日前預購下單輸碼「MF95」享早鳥5％優惠，整體業績預估較去年同期增加兩成。