大陸寧夏順邦達新材料有限公司引發劑廠房19日發生14時47分左右爆燃事故。目前，事故搜救任務結束，事故中失聯的5人全部找到，已均無生命跡象。事故原因正進一步調查中。

根據大陸央視新聞報導，接獲爆炸消息的第一時間，大陸消防人員火速趕往現場開展救援；當時初步初步清查3人受傷緊急送醫，另有2人失聯。現場明火已經撲滅。

據現場最新狀況顯示，事故中失聯的5人全部找到，但已全無生命跡象。