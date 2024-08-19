許多人檢查出腫瘤時，可能會急忙找醫師進行一系列治療。胸腔科醫師蘇一峰今（19）日分享，有位60歲婦人不抽菸、有地中海貧血病史，近日健檢時意外發現胸腔有2顆腫瘤，不過他看了電腦斷層照片後分析，女子長的「腫瘤」應該是「髓外造血」，無明顯症狀且生長緩慢，因此一般不需要進行外科治療。

蘇一峰在個人臉書發文表示，60歲婦人最近做健康檢查時，透過電腦斷層照片發現，胸椎兩旁有2公分軟組織，不過蘇一峰觀察病史發現，婦人不抽菸、有地中海貧血病史，鐵口直斷「不用擔心！」

對此，許多網友紛紛回應，「最喜歡蘇醫師說應該沒事！」、「椎尖盤？」、「腰大肌？」、「所以是什麼啊？」、「良性？」

蘇一峰則解答，所謂的腫瘤其實就是胸腔內的髓外造血，是一種罕見的縱隔腔腫瘤疾病，通常無明顯症狀且生長非常緩慢，「因此一般不需外科治療」；髓外造血常發生在慢性貧血的病人身上，常見於肝臟、脾臟、淋巴結等，偶有後腹腔、脊椎旁、腎臟的案例，「胸腔內的髓外造血則非常罕見」。