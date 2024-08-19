味全龍啦啦隊「小龍女」人氣成員林襄，擁有甜美外型及超兇上圍，受到大批粉絲喜愛，不過人紅是非多，無論外貌還是身材，都經常受到酸民評論。工作滿檔的她，前陣子被發現身材急速消瘦，應援場上肉眼可見肋骨根根分明，體重甚至僅剩39.4公斤，不少粉絲憂心她健康問題。近日再被捕捉到應援美照，有網友驚喜林襄的身材，似乎重現「暴力上圍」，釣出女神本人回應。

林襄經常會寵粉轉發粉絲影片，近日她透過IG限時動態轉發一段球迷記錄下她在場邊賣力應援的模樣，她活力四射隨著音樂扭動，傲人上圍彈在節奏上，養眼畫面被轉到平台Threads掀起討論，有網友驚喜表示，「好像沒那麼瘦了」，林襄整個人看上去，豐腴許多，對比先前瘦到見骨，終於長出了一點肉。

林襄被指重現傲人身材，開心回應，「我很認真吃」。（圖／翻攝林襄 Threads）

貼文也被林襄本人海巡回應：「嘿嘿，我很認真吃」，許多粉絲也留言替她開心：「希望襄越來越健康」、「現在這樣剛剛好，建議再增點肉，不要太瘦啦～要吃飽！」、「繼續吃回來！」、「之前真的瘦到有點恐怖，啦啦隊的工作消耗量就比一般人大了，多吃一點」、「變漂亮了！前幾天在螢幕上看到覺得怎麼臉變好看，應該是養回來身體了加油加油」。

林襄近期前陣子身材明顯消瘦，引發外界討論。（圖／翻攝自Threads）

事實上，林襄的身材一直都是外界關注焦點，加上先前她臉頰無肉、四肢纖細，腹部處骨頭形狀明顯的模樣備受討論，體重一直徘徊在38-39公斤間，讓不少人相當擔心她的身體狀況。近期「暴力上圍」再現，也讓大批粉絲放心不少。