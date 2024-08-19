迎接2周年，全支付祭出「星期五晚上Friday Night歡慶2周年雙重回饋」。（全支付提供）

全聯旗下全支付攜手天團Energy16蹲熱潮活動，會員數正式突破500萬大關，歡喜迎接2周年，全支付特別祭出「星期五晚上Friday Night歡慶2周年雙重回饋」，自8月30日至10月25日帶來驚喜雙重送：第一重：會員升級全支付在全聯消費滿額，可享有當月全台近30萬合作店家最高全點4.5％回饋；第二重：星期五晚上Friday Night限時加碼優惠，8月30日至10月25日，每周五晚上18：00至04：00於App事先登錄，就享全點4.5％回饋資格。

此外，全支付破500萬會員，全聯及大潤發同慶，推出限時4天周末限定加碼回饋，凡於8月24日、25日、31日及9月1日，在全聯使用全支付消費，每滿1000元享500限時福利點、在大潤發使用全支付單筆滿2000元，享100元現金抵用券。

全支付總經理游金榮表示，全支付短短兩年內會員數突破500萬，顯示出電子支付在台灣市場的快速成長，游金榮進一步表示，今年2月與軟銀集團旗下無現金支付服務PayPay合作，進軍日本市場後，交易成長顯著，顯示出跨境支付的潛力。未來，除持續深耕台灣市場，並積極拓展海外版圖，滿足消費者各種支付情境。

即日起至12月31日止，PX Pay會員升級全支付，前月在全聯消費滿額，可享有全聯店外近30萬個合作店，天天享最高全點4.5％回饋，PX Pay會員於全聯實體門市使用PX Pay或全支付結帳時，前月付款累積滿2000元，店外享最高全點2.5％回饋、滿4000元店外享最高全點3.5％回饋、滿8000元店外享最高全點4.5％回饋，涵蓋店家如屈臣氏、NET、漢堡王、可不可熟成紅茶、仁愛眼鏡、全國電子、台灣大車隊、錢櫃、IKEA、爭鮮、101文具天堂、王品牛排、85度C等。