全球貨幣市場基金上周淨流入142.4億美元，延續前一周強力吸金970億美元的動能。政府公債基金也吸引26億美元資金，此為連續第15周淨流入。

美國7月非農就業報告與製造業數據意外疲弱，引發市場對於美國經濟陷入衰退的擔憂，導致本月稍早爆發全球股災。幸好美國7月通膨數據放緩與零售銷售意外強勁，令股市重拾漲勢。

受此影響，全球股票基金買盤回流、上周淨流入8.57億美元，逆轉前一周失血45.6億美元狀況。其中，歐洲股票基金吸金65.7億美元，逆轉連兩週淨流出趨勢，亞洲股票基金也進帳20.9億美元。

但美國股票基金遭撤資89.2億美元，創6月12日以來單周最強勁資金流出紀錄。顯示在近期風險資產動盪的情況下，美股基金投資人態度偏向規避風險。

全球債券基金持續受市場歡迎，上周吸金40.4億美元，連續第34周呈現淨流入。其中，公司債基金進帳38.5億美元，參與放貸基金也流入6.53億美元。