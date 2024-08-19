日圓匯率升值1％報146.1日圓，連升兩個交易日。衡量美元兌日圓和歐元等六大貨幣整體匯率表現的美元指數下跌0.3％報102.085點，指數今年來一直處102點以上，若跌破此水準勢必打擊市場對美元信心，令包括日圓等亞幣有更大續漲空間。

Fed在22日公布7月會議記錄，鮑爾23日在傑克森霍爾全球央行年會發表演說。美國近期數據顯示通膨壓力降溫，外界估Fed將釋出鴿派訊號，預計開始降息時間愈來愈近。

對於日央總裁植田和男23日將赴國會接受質詢，盛寶銀行外匯策略主管Charu Chanana預期他可能維持鷹派立場，並暗示未來升息路徑。

她指美元近期轉弱主導匯市走勢，但投資人可能為美日利差繼續縮小做準備，正建立押注美元貶值和日圓走強等部位，也是日圓轉強因素之一。

衡量亞洲貨幣兌美元匯率整體表現的彭博亞洲美元指數，在韓元和馬來西亞幣兌美元盤中升值約1.5％帶動下，上升0.6％報92.27點創七周新高。韓元報約1,331韓元創3月來新高，馬幣報約4.3678馬幣創一年半新高。

華僑銀行（OCBC）外匯策略師Christopher Wong指目前感覺像處在「金髮女孩」情景裡，即美國衰退憂慮減緩，而亞太區成長動力仍溫和，加上歐美等已開發國家央行傾向寬鬆政策，有利日圓以外的亞幣繼漲空間。

景順（Invesco）日本全球市場策略師木下智夫表示亞洲經濟未來幾季被看好，投資人將對雙印和馬來西亞等亞股投入更多資金，從而有利亞幣升值。