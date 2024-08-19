義大利民防部門表示，周一稍早，一艘豪華帆船「貝葉斯號」(Bayesian)在西西里島附近的一場異常風暴中沉沒，後來發現該船的乘客包括英國科技業企業家邁克·林奇(Mike Lynch)，他目前仍未尋獲，是6名失蹤者之一。

BBC報導，目擊者表示，風暴非常的強烈，之後演化成龍捲風，不幸的是，貝葉斯號的錨已落下，導致船舶無法移動，又造成桅杆折斷，船隻失去平衡而下沉。水龍捲是海洋或大湖泊上空形成的龍捲風。

Four Britons missing after Bayesian yacht sinks off Sicily

貝葉斯號全長56 公尺，是一艘具有現代動力系統的帆船，它的鋁製桅杆長達 75 公尺，是是世界上最高的鋁製桅杆之一，在遊艇界享有名氣，線上包機網站列出的租金，貝葉斯號每週 195,000 歐元。

林奇出售自己的公司給惠普時，因市值問題被控告詐欺，最終被判決無罪。然而卻未能躲過天災。(圖/路透社)

目前義大利的海岸警衛隊正在搜尋生還者，他們已救出15人，其中包括林奇的妻子，但是找到一具己溺亡的遺體，仍有6人未尋獲，包括林奇。

林奇被一些人稱為「英國比爾蓋茲」，他與他人共同創立了軟體公司 Autonomy，該公司後來被科技巨頭惠普，以 110 億美元的價格收購。